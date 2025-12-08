नरेला विधानसभा क्षेत्र में 40 हजार फर्जी मतदाता! एक पते पर 108 मतदाता, मौके पर मिले चार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले के नरेला विधानसभा क्षेत्र में 40 हजार फर्जी मतदाता हैं, इतना ही नहीं एक ही पते पर 108 मतदाता के नाम जुड़े थे और चार मतदाता मौके पर मिले हैं। यह आरोप कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने सोमवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता के कार्यालय पहुंचकर लगाए हैं। वह यहां कार्यकर्ताओं के साथ फॉर्म की गठरी सिर पर रखकर पहुंचे थे और प्रदर्शन कर विरोध जताया है।
कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने आरोप लगाते हुए बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में किए गए एसआइआर अभियान के दौरान गंभीर गड़बड़ियों की शिकायत उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रमाण के साथ की गई है। नरेला विधानसभा क्षेत्र में एक ही पते पर 108 मतदाता के नाम जुड़े होने और मौके पर बीएलओ के पहुंचने पर सिर्फ चार मतदाता के मिलने जैसे प्रकरण में सत्यापन पूरा होना दिखाया गया है। जिला प्रशासन ने हाल ही में सर्वे पूरा होने के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक नरेला के संबंधित मतदान केंद्र पर गंभीर गड़बड़ी हुई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस द्वारा दी गई सूची का अध्ययन करने के बाद कहा कि इसमें संशोधन करवा कर ही अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने अन्य गड़बड़ियों से जुड़े सैकड़ो पत्रक भी सौंपे हैं और कहा कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर केंद्रीय चुनाव आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद दिखाई जाएगी। इस अवसर पर रविशंकर मिश्रा, विजेंद्र शुक्ला, अहमद खान सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
मनोज शुक्ला ने आरोप लगाया है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के करोंद, छोला, अशोका गार्डन, अन्ना नगर, रचना नगर जैसे क्षेत्र में कई पते ऐसे पाए गए हैं जहां एक ही पते पर 100 से ज़्यादा मतदाता के नाम दर्ज किए गए हैं। मतदाता सूची में चल रही भारी गड़बड़ियों के चलते जब भौतिक सत्यापन कराया गया तो लगभग 25 प्रतिशत मतदाता मौके पर मौजूद नहीं हैं। मतदाता सूची में एक ही घर के पते पर 100 - 100 नाम मिले हैं।