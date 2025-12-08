नरेला विधानसभा क्षेत्र में 40 हजार फर्जी मतदाता! एक पते पर 108 मतदाता, मौके पर मिले चार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले के नरेला विधानसभा क्षेत्र में 40 हजार फर्जी मतदाता हैं, इतना ही नहीं एक ही पते पर 108 मतदाता के नाम जुड़े थे और चार मतदाता मौके पर मिले हैं। यह आरोप कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने सोमवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता के कार्यालय पहुंचकर लगाए हैं। वह यहां कार्यकर्ताओं के साथ फॉर्म की गठरी सिर पर रखकर पहुंचे थे और प्रदर्शन कर विरोध जताया है।

एसआइआर अभियान में गंभीर गड़बड़ियों की शिकायत कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने आरोप लगाते हुए बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में किए गए एसआइआर अभियान के दौरान गंभीर गड़बड़ियों की शिकायत उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रमाण के साथ की गई है। नरेला विधानसभा क्षेत्र में एक ही पते पर 108 मतदाता के नाम जुड़े होने और मौके पर बीएलओ के पहुंचने पर सिर्फ चार मतदाता के मिलने जैसे प्रकरण में सत्यापन पूरा होना दिखाया गया है। जिला प्रशासन ने हाल ही में सर्वे पूरा होने के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक नरेला के संबंधित मतदान केंद्र पर गंभीर गड़बड़ी हुई है।