भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बीमार लावारिस मरीजों को बाहर छोड़ने का आरोप

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हमीदिया अस्पताल में लावारिस मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से बाहर छोड़ने का आरोप लगा है। आरोप है कि जिन मरीजों को अभी भी उपचार और देखभाल की जरूरत है, उन्हें डिस्चार्ज कर अस्पताल परिसर से बाहर कर दिया गया। इससे इन मरीजों की सुरक्षा और आगे के इलाज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

समाजसेवी मोहन सोनी ने बताया कि लावारिस मरीजों की स्थिति को देखते हुए उन्हें केवल अस्पताल से छुट्टी देना पर्याप्त नहीं है। जब तक मरीज पूरी तरह स्वस्थ न हो जाएं या उनके लिए आगे की देखभाल की व्यवस्था न हो, तब तक उनकी स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है।