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अमित शाह के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस, ड्रोन से निगरानी कर पकड़ी 205 क्विंटल गांजे की खेती

मप्र को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस ड्रोन से गांजे की अवैध खेती पकड़ रही है। 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत 10 दिन में 5 जिलों से 205 क्विंटल गांजे के पौधे जब...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Tue, 20 Oct 2026 03:26:42 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Oct 2026 03:26:42 PM (IST)
अमित शाह के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस, ड्रोन से निगरानी कर पकड़ी 205 क्विंटल गांजे की खेती
अमित शाह के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन में है। (नईदुनिया)

HighLights

  1. MP को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
  2. गांजे की अवैध खेती पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल।
  3. 10 दिन में 5 जिलों से 205 क्विंटल गांजा जब्त।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : प्रदेश में गांजे की अवैध खेती पकड़ने के लिए पुलिस अब ड्रोन की मदद ले रही है। कहीं वन क्षेत्रों में तो कहीं कपास और गन्ना की फसल के बीच गांजा की खेती की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों मप्र दौरे पर प्रदेश को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त बनाने का लक्ष्य दिया था। इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई तेज की है।

ऑपरेशन प्रहार के तहत 205 क्विंटल गांजा के हरे पौधे पकड़े

  • ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत चल रही कार्रवाई में बीते 10 दिनों के दौरान करीब 205 क्विंटल गांजा के हरे पौधे जिला पुलिस बल ने पकड़े हैं। यह जब्ती पांच जिलों नीमच, खरगोन, धार, बड़वानी और आलीराजपुर में की गई है।


  • नरसिंहपुर सहित कुछ अन्य जिलों में भी मामले सामने आए हैं, पर यह 10 क्विंटल से कम है। इसके पहले पुलिस की विभिन्न जिलों में कार्रवाई में अधिकतर मामले सूखा गांजा के ही मिलते थे, जो आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचता है। इतने बड़े पैमाने पर गांजा की खेती पहली बार पकड़ी गई है।

    • शराब तस्करी: सीमेंट कंटेनर से 1,426 पेटी अवैध शराब जब्त

    शराब तस्करी भी इसी माह आलीराजपुर पुलिस ने सीमेंट कंटेनर से कुल 1,426 पेटी (12,505 लीटर) अवैध शराब जब्त की। पूछताछ में सामने आया कि शराब को पंजाब-हरियाणा बार्डर के नरवाना क्षेत्र से भरकर राजस्थान के जयपुर, दौसा, कोटा, चित्तौड़गढ़ और मप्र के नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, कुक्षी होते हुए गुजरात के बड़ौदा तक ले जाया जा रहा था। इसमें पुलिस ने राजस्थान के एक व्यक्ति को मुख्य आरोपित बनाया था।

    ड्रोन से जांच कर 2,040 पौधे किए जब्त

    आलीराजपुर पुलिस द्वारा आंबुआ थाना क्षेत्र में गत 11 अक्टूबर को अवैध गांजे की खेती की ड्रोन से जांच की गई। यहां गांजे के 2,040 पौधे जब्त किए गए थे।

    अन्य बड़े जिलों में भी ड्रोन उपलब्ध कराने का प्रयास

    खरगोन, धार, बड़वानी और आलीराजपुर में हमने बड़ी मात्रा में गांजा के हरे पौधे पकड़े हैं। इसमें ड्रोन कैमरों की मदद ली गई है। हमारे पास इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में पहले से ड्रोन हैं। अन्य बड़े जिलों में भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। डी श्रीनिवास वर्मा, एडीजी, नारकोटिक्स

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