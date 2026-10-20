अमित शाह के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस, ड्रोन से निगरानी कर पकड़ी 205 क्विंटल गांजे की खेती

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : प्रदेश में गांजे की अवैध खेती पकड़ने के लिए पुलिस अब ड्रोन की मदद ले रही है। कहीं वन क्षेत्रों में तो कहीं कपास और गन्ना की फसल के बीच गांजा की खेती की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों मप्र दौरे पर प्रदेश को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त बनाने का लक्ष्य दिया था। इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई तेज की है।

ऑपरेशन प्रहार के तहत 205 क्विंटल गांजा के हरे पौधे पकड़े ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत चल रही कार्रवाई में बीते 10 दिनों के दौरान करीब 205 क्विंटल गांजा के हरे पौधे जिला पुलिस बल ने पकड़े हैं। यह जब्ती पांच जिलों नीमच, खरगोन, धार, बड़वानी और आलीराजपुर में की गई है।