मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

तीन अक्टूबर को भोपाल आ सकते हैं अमित शाह, भेल दशहरा मैदान में पशुपालकों का सम्मेलन, 4 राज्यों के मंत्री होंगे शामिल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन अक्टूबर को भोपाल आ सकते हैं। यहां भेल दशहरा मैदान में पशुपालकों का सम्मेलन और मध्य प्रदेश, गुजरात सहित चार राज्यों के...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 08:52:16 AM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 08:53:43 AM (IST)
तीन अक्टूबर को भोपाल आ सकते हैं अमित शाह, भेल दशहरा मैदान में पशुपालकों का सम्मेलन, 4 राज्यों के मंत्री होंगे शामिल
तीन अक्टूबर को भोपाल आ सकते हैं अमित शाह (फाइल फोटो)

HighLights

  1. तीन अक्टूबर को भोपाल आ सकते हैं अमित शाह
  2. भेल दशहरा मैदान में पशुपालकों का सम्मेलन
  3. पार्टी पदाधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तीन अक्टूबर (शनिवार) को भोपाल आ सकते हैं। यहां भेल दशहरा मैदान में पशुपालकों का सम्मेलन और मध्य प्रदेश, गुजरात सहित चार राज्यों के सहकारिता मंत्रियों की बैठक प्रस्तावित है। सरकार 2026 को किसान कल्याण एवं कृषि विकास वर्ष मना रही है। इसी कड़ी में पशुपालकों का सम्मेलन बुलाया जाना है। इसमें अधिकतर दुग्ध उत्पादक सम्मिलित होंगे। इस दौरान स्टेट फूड सेंट्रल लैब और फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी का शुभारंभ भी प्रस्तावित है।

पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक

वे सेवा संकल्प अभियान और पार्टी के अन्य कार्यक्रम, संगठन को मजबूत करने सहित अन्य विषयों को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक की तैयारी है।


बता दें कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी में दूध, दही, छाछ व अन्य डेयरी उत्पाद मशीनों से बनाए जाएंगे। इन उत्पादों को बनाने में अधिकतर काम अभी हाथ से होता है। स्पेशल डीजी (सीआइडी) पंकज श्रीवास्तव ने शनिवार को नए कानूनों के संबंध में प्रदर्शनी की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।

प्रदर्शनी का उद्देश्य आम नागरिकों को नवीन आपराधिक कानूनों के प्रविधान एवं अपराध की घटना से लेकर न्याय मिलने तक की पूरी प्रक्रिया को सरल, सहज एवं रोचक तरीके से समझाना है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित व्यवस्थाओं, तकनीक, नवाचारों, उपलब्धियों के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली को चरणबद्ध तरीके से दर्शाया जाएगा।

यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की सौजन्य भेंट, प्रदेश की विकास की दी जानकारी

इसमें थाने में अथवा राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 में सूचना प्राप्त होने, घटनास्थल पर पुलिस एवं एफएसएल टीम के पहुंचने, साक्ष्य संकलन एवं वैज्ञानिक विवेचना, पुलिस थाने में प्रकरण की कार्यवाही, सीसीटीएनएस, मालखाना एवं अन्य डिजिटल व्यवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाएगा।