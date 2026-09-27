तीन अक्टूबर को भोपाल आ सकते हैं अमित शाह, भेल दशहरा मैदान में पशुपालकों का सम्मेलन, 4 राज्यों के मंत्री होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तीन अक्टूबर (शनिवार) को भोपाल आ सकते हैं। यहां भेल दशहरा मैदान में पशुपालकों का सम्मेलन और मध्य प्रदेश, गुजरात सहित चार राज्यों के सहकारिता मंत्रियों की बैठक प्रस्तावित है। सरकार 2026 को किसान कल्याण एवं कृषि विकास वर्ष मना रही है। इसी कड़ी में पशुपालकों का सम्मेलन बुलाया जाना है। इसमें अधिकतर दुग्ध उत्पादक सम्मिलित होंगे। इस दौरान स्टेट फूड सेंट्रल लैब और फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी का शुभारंभ भी प्रस्तावित है।

पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक वे सेवा संकल्प अभियान और पार्टी के अन्य कार्यक्रम, संगठन को मजबूत करने सहित अन्य विषयों को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक की तैयारी है।