अमित शाह आज भोपाल में 35 हजार गोपालकों को करेंगे संबोधित, उज्जैन को देंगे आधुनिक डेयरी प्लांट का तोहफा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को भोपाल में गोपालकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वह सुबह 11 बजे भेल दशहरा मैदान में सबसे पहले पुलिस की प्रदर्शनी का लोकार्पण व अवलोकन करेंगे। इसके बाद यहीं पर गोपालकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहां भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के करीब 35 हजार गोपालकों और सहकारी समितियों के सदस्यों और पदाधिकारियों को बुलाया गया है।

उज्जैन को मिलेगा 3 लाख लीटर क्षमता की आधुनिक डेयरी प्लांट का तोहफा कार्यक्रम के दौरान ही वह उज्जैन में तीन लाख लीटर की क्षमता वाले नए डेयरी प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इसके अतिरिक्त दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार के लिए भोपाल में उनकी उपस्थिति में सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने के लिए एमओयू होगा। साथ ही फरमंटेड डेयरी प्रोडक्ट और सहकारी क्षेत्र की पहली खाद्य प्रयोगशाला का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे।

कई मुद्दों को लेकर करेंगे मीटिंग दोपहर बाद शाह होटल ताज में आंतरिक सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, माओवादी समस्या समाप्त होने के बाद की स्थितियों, आतंकवादी समस्याओं, साइबर अपराध जैसे विषयों पर केंद्र-राज्य समन्वय और पड़ोसी राज्यों के बीच तालमेल को लेकर बैठक करेंगे। इसमें सबसे मुख्य नशामुक्ति अभियान को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और पड़ोसी राज्यों के बीच समन्वय पर वह बातचीत करेंगे। यह भी पढ़ें- राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर बवाल, कलेक्टर-एसपी के न पहुंचने पर कांग्रेस लाएंगी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आइबी, एनसीआरबी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एवं डेवलपमेंट के डायरेक्टर व अन्य अधिकारी भाग लेंगे। इसके बाद वह भोपाल के पश्चिमी बाइपास और आइसर भौरी में अत्रि (एटीआरआइ) परिसर का शिलान्यास करेंगे। अत्रि परिसर को उन्नत अनुसंधान, नवाचार, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।