राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर बवाल, कलेक्टर-एसपी के न पहुंचने पर कांग्रेस लाएंगी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। गुरुवार को बालाघाट में मृत बच्चों के स्वजन से मिलने पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के न पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाया है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए वह विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे। पटवारी ने कहा कि बीमारी व कुपोषण से हुई आदिवासी बच्चों की मौत, विषाक्त कफ सिरप, जहरीली शराब और दूषित पानी से हुई मौतों पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।