आंतरिक सुरक्षा पर देश में पहली बार ऐसी बैठक: भोपाल में अमित शाह करेंगे अध्यक्षता; गृह सचिव, IB और NCRB चीफ भी होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को भोपाल पहुंचेंगे। वह यहां शनिवार को गोपालक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा संबंधी विषयों पर केंद्र-राज्य के साथ समन्वय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दो घंटे बैठक करेंगे।

इसमें नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति, कानून को प्रभावी बनाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता जैसे फोरेंसिक मोबाइल वैन, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय जैसे देश विरोधी गतिविधियां, माओवादी हिंसा उन्मूलन के बाद क्षेत्र में विकास कार्य और सुरक्षा के प्रबंध, नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य, इसके संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय जैसे विषयों पर दो घंटे की मैराथन बैठक होगी।