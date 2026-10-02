अमित शाह का आज भोपाल दौरा, आंतरिक सुरक्षा पर 2 घंटे की मैराथन मीटिंग, 35 हजार गोपालकों को करेंगे संबोधित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को भोपाल पहुंचेंगे। वह यहां शनिवार को गोपालक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा संबंधी विषयों पर केंद्र-राज्य के साथ समन्वय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दो घंटे बैठक करेंगे। इसमें नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति, कानून को प्रभावी बनाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता जैसे फोरेंसिक मोबाइल वैन, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय जैसे देश विरोधी गतिविधियां, माओवादी हिंसा उन्मूलन के बाद क्षेत्र में विकास कार्य और सुरक्षा के प्रबंध, नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य, इसके संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय जैसे विषयों पर दो घंटे की मैराथन बैठक होगी।

दो घंटे की होगी मैराथन मीटिंग आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर पहली बार इस तरह की बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी शामिल होंगे। साइबर अपराध विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और राशि होल्ड कराने के साझा प्रयासों पर बातचीत होगी। इसके पहले अमित शाह भेल दशहरा मैदान में नए कानून पर प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे। यहां 16 जोन में प्रदर्शनी लगाई गई है, जो पांच दिन तक आमजन के लिए निश्शुल्क उपलब्ध रहेगी।