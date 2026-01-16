मेरी खबरें
    राजाभोज एयरपोर्ट को उड़ाने का मिला ई-मेल, सीआइएसएफ ने चलाया चेकिंग अभियान

    राजाभोज एयरपोर्ट पर बम धमकी के बाद गुरुवार को कुछ समय के लिए हाई अलर्ट घोषित किया गया। सीआइएसएफ और पुलिस डाग स्क्वाड ने पूरे परिसर की गहन जांच की। सभी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 09:08:35 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 09:08:35 AM (IST)
    राजाभोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. ई-मेल से नागपुर एयरपोर्ट को बम धमकी मिली।
    2. वही मेल भोपाल एयरपोर्ट को फारवर्ड किया गया।
    3. सीआइएसएफ और पुलिस डाग स्क्वाड ने जांच की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजाभोज एयरपोर्ट पर गुरुवार को अचानक कुछ समय के लिए अलर्ट घोषित कर दिया गया। आनन-फानन में सीआइएसएफ के जवान वहां पहुंचे और लाउंज में रखे हर बैग की जांच की। उनके साथ पुलिस का डाग स्क्वाड भी पहुंच गया। सुरक्षा बल के खोजी कुत्तों ने पूरे परिसर के साथ सिक्युरिटी होल्ड एरिया एवं शापिंग एरिया में जांच की। इसके चलते एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।

    दरअसल, किसी अज्ञात व्यक्ति ने ई-मेल के माध्यम से नागपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। यही मेल भोपाल एयरपोर्ट को फारवर्ड कर दिया गया। मेल मिलने के बाद सीआइएसएफ का अमला सतर्क हो गया। देर रात को अलर्ट घोषित करते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया।


    इस बीच गांधीनगर थाने को भी मामले की जानकारी दे दी गई। राजा भोज एयरपोर्ट प्रबंधन को पिछले वर्ष चार बार बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एयरपोर्ट अथारिटी ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी कहते हैं कि ऐसे मेल विदेश से आते हैं, जिनकी पुष्टि नहीं हो पाती। अवस्थी के अनुसार एयरपोर्ट पर सख्त सुरक्षा प्रबंध हैं। संदिग्ध बैग अंदर ले आना संभव नहीं है।

