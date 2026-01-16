राजाभोज एयरपोर्ट को उड़ाने का मिला ई-मेल, सीआइएसएफ ने चलाया चेकिंग अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजाभोज एयरपोर्ट पर गुरुवार को अचानक कुछ समय के लिए अलर्ट घोषित कर दिया गया। आनन-फानन में सीआइएसएफ के जवान वहां पहुंचे और लाउंज में रखे हर बैग की जांच की। उनके साथ पुलिस का डाग स्क्वाड भी पहुंच गया। सुरक्षा बल के खोजी कुत्तों ने पूरे परिसर के साथ सिक्युरिटी होल्ड एरिया एवं शापिंग एरिया में जांच की। इसके चलते एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।

दरअसल, किसी अज्ञात व्यक्ति ने ई-मेल के माध्यम से नागपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। यही मेल भोपाल एयरपोर्ट को फारवर्ड कर दिया गया। मेल मिलने के बाद सीआइएसएफ का अमला सतर्क हो गया। देर रात को अलर्ट घोषित करते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया।