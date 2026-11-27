पंकज श्रीवासतव, भोपाल। राजधानी भोपाल में सर्दी का मिजाज इस बार पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल जुदा नजर आ रहा है। बीते साल जहां नवंबर महीने में रिकार्ड 16 दिनों तक शीतलहर ने लोगों को कंपकंपाया था, वहीं इस बार नवंबर की विदाई के वक्त पिछले तीन दिनों से राजधानी में शीतलहर चल रही है। बुधवार से शुरू हुआ शीतलहर का प्रकोप शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा।

लगातार तीन दिनों से चल रही है शीतलहर खास बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल इकलौता ऐसा शहर है, जहां लगातार तीन दिनों से शीतलहर चल रही है। प्रदेश में उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रात की गलन के साथ अब दिन में भी सर्द हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़ों में लिपटने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी भोपाल समेत शाजापुर, दमोह और कटनी में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया है।

नवंबर में 16, दिसंबर में 15 और जनवरी में एक दिन चली थी शीतलहर मौसम विशेषज्ञ अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पिछले साल नवंबर में भोपाल में कुल 16 दिन शीतलहर चली थी। मौसम विज्ञानी पीके रायकवार ने पिछले सीजन 2025-26 का पूरा लेखा-जोखा साझा करते हुए बताया कि चार महीने के विंटर सीजन में कुल 32 दिन शीतलहर का प्रकोप रहा था। सबसे ज्यादा असर नवंबर और दिसंबर में देखने को मिला, जबकि फरवरी में एक भी दिन शीतलहर नहीं चली। पचमढ़ी से ज्यादा ठंडा रहा दमोह, करौंदी सबसे सर्द शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में रात के पारे में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कटनी जिले के करौंदी में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे कम था। प्रमुख शहरों में हिल स्टेशन पचमढ़ी में 12.2 डिग्री को पीछे छोड़ते हुए दमोह 6.6 डिग्री के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। यहां रात के तापमान में 4.1 डिग्री की गिरावट आई।