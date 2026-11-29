नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बीच दोस्ती में दरार को लेकर जमकर विवाद हो गया और बात मारपीट से लेकर अपहरण तक पहुंच गई। एक छात्र ने अपने साथी से बातचीत बंद कर दी तो दूसरे छात्र ने इसे लेकर विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद दो छात्रों को स्कूल की छुट्टी के बाद रास्ते से अगवा कर बाइक पर बैठाकर करीब तीन किलोमीटर तक घुमाया गया।

फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। कोलार रोड पर शनिवार दोपहर हुई घटना में आधा दर्जन से अधिक किशोरों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने चार छात्रों समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ अपहरण, मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।