    MP के उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें आवेदन

    By Anjali raiEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 10:35:55 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 10:35:55 PM (IST)
    MP के उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें आवेदन
    MP के उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल

    HighLights

    1. परीक्षा का समय सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक
    2. परीक्षा प्रदेश के सभी 313 विकासखंड मुख्यालयों के केंद्रों पर होगी
    3. प्रवेश परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी को जारी किया जाएगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं विकास खंड स्तरीय 313 मॉडल स्कूलों में शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए नौवीं कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी निर्धारित की गई है। चयन के लिए प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 8 फरवरी तय की गई है। यह परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाएगी।

    परीक्षा का समय और महत्वपूर्ण तिथियां

    परीक्षा का समय सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक रहेगा, जिसके लिए बच्चों को 30 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रदेश के सभी 313 विकासखंड मुख्यालयों के केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के बाद सभी केंद्रों से सामग्री 9 फरवरी को जिला मुख्यालय, 10 फरवरी को संभागीय मुख्यालय और 11 फरवरी को राज्य स्तरीय संकलन केंद्र पर प्राप्त की जाएगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी को जारी किया जाएगा।


    प्रवेश के लिए पात्रता और चयन का आधार

    इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी का आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना या वर्तमान में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा। प्रवेश परीक्षा के आधार पर सभी विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

