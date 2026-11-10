MP के 6 बड़े शहरों में AQI 300 के पार, ग्वालियर सबसे प्रदूषित, उज्जैन में सांसों पर संकट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली पर पटाखों से बिगड़ी प्रदेश के प्रमुख शहरों की हवा दो दिन बाद भी संभल नहीं पाई। प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि प्रदेश के छह शहरों की हवा औद्योगिक क्षेत्रों से भी ज्यादा खराब बनी हुई है। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर और देवास में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 300 के पार बना हुआ है।

वहीं, सिंगरौली, मंडीदीप और पीथमपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर इन शहरों के मुकाबले कम रहा।मंगलवार शाम छह बजे तक दर्ज आंकड़ों में ग्वालियर 374 एक्यूआई के साथ प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। उज्जैन में 369, इंदौर में 330 और राजधानी भोपाल में 329 एक्यूआइ दर्ज किया गया। जबलपुर में यह 310 और देवास में 307 रहा।

छह शहरों में लगातार तीन दिन से AQI 300 के पार चिंताजनक स्थिति यह है कि इन सभी छह शहरों में लगातार तीन दिन से एक्यूआइ 300 या इससे अधिक बना हुआ है। उज्जैन में नौ नवंबर को एक्यूआइ 435 तक पहुंच गया था। भोपाल में 380 और इंदौर में 386 दर्ज किया गया था। इसके बावजूद अगले दिन भी प्रदूषण का स्तर 300 से नीचे नहीं आ सका। औद्योगिक क्षेत्रों से भी खराब शहरों की हवा- प्रदूषण की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी हवा अपेक्षाकृत साफ दर्ज हुई। 10 नवंबर को सिंगरौली का एक्यूआइ 230, मंडीदीप का 203 और पीथमपुर का 115 रहा।