    पुलिस की नाक के नीचे चल रही थी 'हथियारों की फैक्ट्री', थाने से 200 मीटर दूर भारी जखीरा बरामद

    कमलानगर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर बापू नगर स्थित एक घर में अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस को मौके से 75 चाकू और चार तलवारें मिली हैं ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 10:41:06 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 10:41:05 PM (IST)
    पुलिस की नाक के नीचे चल रही थी 'हथियारों की फैक्ट्री'

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कमलानगर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर बापू नगर स्थित एक घर में अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस को मौके से 75 चाकू और चार तलवारें मिली हैं। हथियारों का अवैध कारखाना चलाने वाले दोनों भाईयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक बदमाश सालभर पहले भी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे दोबारा थाने के पास ही कारखाना चला रहे थे।

    आरोपी चंदन का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड

    थाना प्रभारी निरूपा पांडे ने बताया कि दुर्गेश विश्वकर्मा और चंदन विश्वकर्मा बापू नगर में रहते हैं। दोनों छुरी-चाकू बनाने का काम करते हैं, चंदन को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपित चंदन का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। मंगलवार को पुलिस को आरोपितों द्वारा अवैध हथियार बनाने की सूचना मिली तो चार टीमों को रवाना किया गया। टीमों ने देर रात ठिकाने पर दबिश दी।


    हथियारों को बेचने के लिए तैयार किया था

    जहां एक बंद कमरे को खुलवाकर चेक किया तो बड़ी संख्या में हथियार मिले। आरोपितों ने बताया कि हथियारों को बेचने के लिए तैयार किया था, लेकिन बाहर नहीं ले जा सके। लिहाजा तैयार हथियारों कारखाने वाले कमरे में ही बंद रखा। पुलिस को शंका है कि आरोपित इससे पहले भी कई बदमाशों को हथियार सप्लाई कर चुके हैं। उनके गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है।

