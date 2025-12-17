इंदौर में सहारा सिटी में पिंजरे में कैद हुई मादा तेंदुआ, दहशत के बीच रहवासियों ने ली राहत की सांस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर-देवास बायपास स्थित सहारा सिटी कालोनी में पिछले कई दिनों से तेंदुए की दहशत से लोग डरे हुए थे, जिसे वन विभाग ने बुधवार को पकड़ लिया। विभाग ने कालोनी परिसर में लगाए गए पिंजरे में एक मादा तेंदुआ कैद होगी। रेस्क्यू होने के बाद लोगो ने राहत की सांस ली। बुधवार सुबह कालोनी में अचानक आवाज सुनाई देने पर जब रहवासी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पिंजरे में एक तेंदुआ कैद है।

तेंदुए का शावक अभी भी इलाके में इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। कुछ ही देर में विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मादा तेंदुए को सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में लिया। वन अफसरों के मुताबिक तेंदुए का शावक अभी भी इलाके में हो सकता है। इससे पहले क्षेत्र में मादा तेंदुआ और उसके शावक के पगमार्क मिले थे, जिसके बाद पिंजरा लगाया गया था।