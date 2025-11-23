SIR को लेकर वाट्सएप ग्रुप में कमेंट किया तो आर्मी मेजर ने रिटायर्ड अधिकारी से की मारपीट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार स्थित दानिश कुंज में एक आर्मी मेजर ने रिटायर्ड अधिकारी से मारपीट की है। रिटायर्ड अधिकारी ने एसआइआर को लेकर कॉलोनी के वाट्सएप ग्रुप में आर्मी मेजर को लेकर कुछ कमेंट कर दिया था, जिससे गुस्साए मेजर ने पूर्व अधिकारी के घर पर पहुंचकर उनसे मारपीट की।

मध्यप्रदेश पाठय पुस्तक निगम से सेवानिवृत्त है गोरेलाल पांडे कोलार पुलिस ने आर्मी मेजर के विरूद्ध मारपीट का केस दर्ज किया है। एसआइ पप्पू कटियार ने बताया कि 66 वर्षीय गोरेलाल पांडे दानिश कुंज में रहते हैं। वह मध्यप्रदेश पाठय पुस्तक निगम से सेवानिवृत्त हैं। उनके पड़ोस में विवेक पांडे रहते हैं, जो कि आर्मी में बतौर मेजर पदस्थ हैं।