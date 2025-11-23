मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बेटी की शादी से सप्ताह भर पहले सड़क हादसे में घायल पिता की मौत, कार्ड बांटने आए थे भोपाल

    मिसरोद क्षेत्र के 11 मील तिराहे हुए सड़क हादसे में एक किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके दो रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों सीहोर जिले से शादी की खरीदारी और कार्ड बांटने के लिए भोपाल आए थे। मृतक किसान की बेटी की शादी 29 नवंबर को होनी थी।

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 09:16:13 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 09:16:13 PM (IST)
    बेटी की शादी से सप्ताह भर पहले सड़क हादसे में घायल पिता की मौत, कार्ड बांटने आए थे भोपाल
    बेटी की शादी से सप्ताह भर पहले सड़क हादसे में घायल पिता की मौत

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद क्षेत्र के 11 मील तिराहे हुए सड़क हादसे में एक किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके दो रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों सीहोर जिले से शादी की खरीदारी और कार्ड बांटने के लिए भोपाल आए थे। मृतक किसान की बेटी की शादी 29 नवंबर को होनी थी।

    खरीदारी कर लौट रहे थे गांव

    पुलिस के अनुसार सरदार नगर, सीहोर निवासी 55 वर्षीय शालकराम शर्मा खेती-किसानी करते थे। वह 12 नवंबर को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के सिलसिले में रिश्तेदार सौरभ शर्मा और छोटू के साथ बाइक से भोपाल आए थे। कार्ड बांटने के बाद वे बैरागढ़ मार्केट में खरीदारी कर गांव लौट रहे थे। रात में वे 11 मील तिराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।


    इलाज के दौरान किसान की मौत

    राहगीरों ने एंबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार जारी था। शनिवार को शालकराम की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया है। कार नंबर के जरिए भोपाल की होना पाया गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी के प्रयास नहीं हुए हैं।

    इसे भी पढ़ें... नगर निगम में सालों से जमे अफसरों को मूल विभाग भेजा जाएगा, इन अधिकारियों की सूची तैयार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.