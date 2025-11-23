बेटी की शादी से सप्ताह भर पहले सड़क हादसे में घायल पिता की मौत, कार्ड बांटने आए थे भोपाल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद क्षेत्र के 11 मील तिराहे हुए सड़क हादसे में एक किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके दो रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों सीहोर जिले से शादी की खरीदारी और कार्ड बांटने के लिए भोपाल आए थे। मृतक किसान की बेटी की शादी 29 नवंबर को होनी थी।
पुलिस के अनुसार सरदार नगर, सीहोर निवासी 55 वर्षीय शालकराम शर्मा खेती-किसानी करते थे। वह 12 नवंबर को अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के सिलसिले में रिश्तेदार सौरभ शर्मा और छोटू के साथ बाइक से भोपाल आए थे। कार्ड बांटने के बाद वे बैरागढ़ मार्केट में खरीदारी कर गांव लौट रहे थे। रात में वे 11 मील तिराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों ने एंबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार जारी था। शनिवार को शालकराम की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया है। कार नंबर के जरिए भोपाल की होना पाया गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी के प्रयास नहीं हुए हैं।
