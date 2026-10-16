एमपी के रेल यात्रियों की खत्म होगी परेशानी, भोपाल समेत कई जिलों से होकर चलेंगी उधना-जयनगर अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष कदम उठाया है। रेलवे प्रशासन ने उधना से जयनगर के मध्य दो जोड़ी अनारक्षित साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये स्पेशल ट्रेनें 18 और 25 अक्टूबर को उधना से संचालित होंगी।

भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले संत हिरदाराम नगर और बीना स्टेशनों पर इन ट्रेनों का ठहराव तय किया गया है। इस व्यवस्था से भोपाल एवं आसपास के इलाकों से बिहार की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर में काफी सहूलियत मिलेगी।