एमपी के रेल यात्रियों की खत्म होगी परेशानी, भोपाल समेत कई जिलों से होकर चलेंगी उधना-जयनगर अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष कदम उठाया है। रेलवे प्रशासन ने उधना से जयनगर के मध्य दो जोड़ी अनारक्षित साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये स्पेशल ट्रेनें 18 और 25 अक्टूबर को उधना से संचालित होंगी।
भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले संत हिरदाराम नगर और बीना स्टेशनों पर इन ट्रेनों का ठहराव तय किया गया है। इस व्यवस्था से भोपाल एवं आसपास के इलाकों से बिहार की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर में काफी सहूलियत मिलेगी।
मार्ग में दोनों जोड़ी ट्रेनों को वडोदरा, रतलाम, नागदा, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा तथा मधुबनी सहित विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर स्टॉपेज दिया गया है।
यह भी पढ़ें- एमपी के 3,447 से ज्यादा गांवों तक पहुंचेगा पानी; ₹3,076 करोड़ से सुधरेगा 4 जिलों का जल संकट और सिंचाई व्यवस्था
यात्रीगण ठहराव समय, विस्तृत समय-सारणी और कोच संयोजन की जानकारी के लिए भारतीय रेल की अधिकृत वेबसाइट अथवा रेलवन (RailOne) ऐप का सहारा ले सकते हैं।