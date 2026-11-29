नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरसिया के कड़ैयाशाह गांव में बेटी की अस्थियां दफनाने पहुंचे पारधी परिवार के साथ मारपीट के मामले में आरोपित एएसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। परिवार ने पुलिसकर्मियों और गांव के कुछ लोगों पर लाठी-डंडों से हमला करने, गर्भवती महिला के पेट में डंडा मारने और करीब 20 वर्षीय राजीव को पीटकर ले जाने का आरोप लगाया था।

कलेक्टर, डीआईजी से शिकायत