नईदुनिया न्यूज, सेवढ़ा। सनकुआं धाम स्थित बलराम शरण आश्रम से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए दो साधुओं का करीब तीन महीने बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से मामला अब बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है। दोनों साधुओं की तलाश और मामले में प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार 30 नवंबर को सेवढ़ा बस स्टैंड पर विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

आंदोलन के दूसरे चरण में दतिया, भिंड और ग्वालियर सहित आसपास के क्षेत्रों के संतों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के शामिल होने की अपील की गई है। बता दें कि, बलराम शरण आश्रम के महंत रामशरण महाराज उर्फ बलराम शरण (62) और उनके गुरु भाई साधु गंगाप्रसाद बघेल उर्फ गंगाशरण महाराज पांच और छह सितंबर की रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे।