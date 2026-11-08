भोपाल में 2 साल के मासूम को दे दी एक्सपायरी दवा, लापरवाही पर रोशन अस्पताल में हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रभात चौराहे स्थित रोशन अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां दो साल के बच्चे को एक्सपायरी दवा दे दी गई, जिसे स्वजनों ने बच्चे को पिला भी दिया। गनीमत रही कि दवा पीने के बाद बच्चे की तबीयत पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा और वह पूरी तरह स्वस्थ है। मामले की जानकारी मिलने पर स्वजनों ने अस्पताल में विरोध जताया और प्रबंधन से शिकायत की।

अस्पताल से ही खरीदी दवा बच्चे के पिता पवन पटवा ने बताया कि उनके दो साल के बेटे सेजल पटवा को अस्पताल में दवा दी गई थी। बाद में पता चला कि दवा की एक्सपायरी अवधि समाप्त हो चुकी है। इस संबंध में जब अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की गई तो बताया गया कि मेडिकल स्टोर संचालक ने गलती से एक्सपायरी दवा दे दी।