'आपका नाम पहलगाम हमले की फंडिग में आया है...' सुसाइड नोट लिख घबराए वरिष्ठ वकील ने लगा ली फांसी

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: जहांगीराबाद के बरखेड़ी माेहल्ले में सोमवार रात में जिला कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता 68 वर्षीय शिवकुमार शर्मा ने फांसी ( Senior lawyer suicide) लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को एक सुसाइड मिला है, जिसमें लिखा था कि किसी ने उन्हें फोनकर धमकाया और उनका नाम पहलगाम हमले में नाम आने की बात कही।

सुसाइड नोट में शिवकुमार शर्मा ने लिखा, किसी व्यक्ति ने उन्हें फोन कर धमकाया था कि पहलगाम हमले के आतंकी आसिम जोजी के लिए उनके एचडीएफसी खाते से फंडिंग में नाम आ गया है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि उन पर देश द्रोहही होने की छाप लगने से वह उसे सह नहीं पाएंगे। साजिश में उनका नाम आ गया है।