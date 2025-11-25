'आपका नाम पहलगाम हमले की फंडिग में आया है...' सुसाइड नोट लिख घबराए वरिष्ठ वकील ने लगा ली फांसी

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: जहांगीराबाद के बरखेड़ी माेहल्ले में सोमवार रात में जिला कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता 68 वर्षीय शिवकुमार शर्मा ने फांसी ( Senior lawyer suicide) लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को एक सुसाइड मिला है, जिसमें लिखा था कि किसी ने उन्हें फोनकर धमकाया और उनका नाम पहलगाम हमले में नाम आने की बात कही।
सुसाइड नोट में शिवकुमार शर्मा ने लिखा, किसी व्यक्ति ने उन्हें फोन कर धमकाया था कि पहलगाम हमले के आतंकी आसिम जोजी के लिए उनके एचडीएफसी खाते से फंडिंग में नाम आ गया है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि उन पर देश द्रोहही होने की छाप लगने से वह उसे सह नहीं पाएंगे। साजिश में उनका नाम आ गया है।
जहांगीराबाद थानाप्रभारी मान सिंह के मुताबिक 68 वर्षीय शिवकुमार शर्मा बरखेड़ी इलाके में रहते थे। वे वरिष्ठ अधिवक्ता थे और वर्तमान में वकालत करते थे। सोमवार की रात करीब साढ़े 7 बजे उन्होंने अपने घर में फांसी लगा ली। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचनामा बनाकर जांच शुरू की।
पुलिस को मौके से सुसाइड एक नोट मिला है जिसमें उन्होंने लिखा पिछले दिनों उनके पास किसी अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया था। उसने कहा था कि तुम्हारा नाम हाल ही में पहलगाम हमले में हुए आतंकी हमले के आतंकियों की फंडिग में आ गया है। आतंकी साजिश में में तुम्हारे बैंक खाते से फंडिंग की गई। यह फोन आने के बाद से वे तनाव में रहने लगे थे।
पुलिस का अनुमान है कि आतंकी साजिश में फंंसने के नाम पर धमकी देकर उनसे डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की होगी। जिसे वह सह नहीं पाए और जान दे दी। पुलिस ने उनके शव को हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम करा रही है। स्वजनों के बयान दर्ज कर रही है। सुसाइड को नोट जांच के लिए भेजा जा रहा है। साइबर पुलिस को उनक मोबाइल की डिटेल जुटाने में हो रहा है।