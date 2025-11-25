छात्र के रिजल्ट में गलत कॉपी के जोड़े अंक, हिंदी में दी थी परीक्षा, अंग्रेजी माध्यम के छात्र के जोड़ दिए अंक
इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बीएड चौथे सेमेस्टर के छात्र के परिणाम में गलत कॉपी के अंक जोड़ दिए गए। अंक कम होने पर छात्र ने रिव्यू के लिए आवेदन किया और मूल्यांकन केंद्र अपनी कॉपी देखने पहुंचा तो जो कॉपी दिखाई गई उसे देखकर उसने तुरंत आपत्ति जताई। छात्र का कहना था कि दिखाई गई कॉपी अंग्रेजी माध्यम के छात्र की है।
छात्र के रिजल्ट में गलत कॉपी के जोड़े अंक।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बीएड चौथे सेमेस्टर के छात्र हेमराज दांगी का है, जिनके परिणाम में गलत कॉपी के अंक जोड़ दिए गए। इस गलती के कारण छात्र पिछले एक महीने से परेशान है।
राजस्थान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर पा रहा
विश्वविद्यालय प्रशासन की इस गलती का नुकसान छात्र को इस समय इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वह राजस्थान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर पा रहा है। गलत परिणाम के चलते उसका आवेदन अटक गया है। हेमराज दांगी ने सितंबर में चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दी थी।
दिखाई गई कॉपी अंग्रेजी माध्यम के छात्र की
अक्टूबर में आए रिजल्ट में उन्हें एजुकेशन टेक्निक विषय में सिर्फ 15 अंक मिले। अंक कम होने पर उन्होंने रिव्यू के लिए आवेदन किया और मूल्यांकन केंद्र अपनी कॉपी देखने पहुंचे। यहां उन्हें जो कॉपी दिखाई गई उसे देखकर हेमराज ने तुरंत आपत्ति जताई। उनका कहना था कि दिखाई गई कॉपी अंग्रेजी माध्यम के छात्र की है। जबकि उन्होंने यह पेपर हिंदी माध्यम से लिखा था।
खोजबीन के बाद असली कॉपी मिली
कर्मचारियों ने पहले उनकी आपत्ति नहीं मानी और कहा कि यही उनकी कॉपी है, लेकिन छात्र के लगातार आग्रह और तर्क देने के बाद दो घंटे की खोजबीन के बाद असली कॉपी मिली। जब हेमराज ने अपनी सही कॉपी देखी तो पाया कि उन्हें 30 अंक मिले थे। इससे साफ हो गया कि रिजल्ट में किसी दूसरे छात्र के अंक उनके नाम पर चढ़ा दिए गए थे।
बीएड के सभी सेमेस्टर की परीक्षा हिंदी माध्यम से दी
छात्र ने यह शिकायत सहायक कुलसचिव डॉ. विष्णु मिश्रा तक पहुंचाई। बाद में उन्होंने परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी को भी पूरे मामले की जानकारी दी। हेमराज का कहना है कि उन्होंने बीएड के सभी सेमेस्टर की परीक्षा हिंदी माध्यम से दी है। इसलिए अंग्रेजी माध्यम की कॉपी उनके नाम पर कैसे चढ़ाई गई। यह गंभीर लापरवाही है।
छात्र ने बाकी विषयों की कॉपियां भी देखने का आग्रह किया, ताकि यदि और कोई गड़बड़ी हो तो वह सामने आ सके। सहायक कुलसचिव डॉ. मिश्रा ने कहा है कि छात्र की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जाएगी और गलती की पुष्टि होते ही रिजल्ट में संशोधन किया जाएगा।