MP में फर्जी आधार-पैन लगाकर पासपोर्ट बनवाने की कोशिश... पुलिस ने बंगाल की युवती को किया गिरफ्तार

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 04:05:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 04:05:09 AM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाली पश्चिम बंगाल की एक महिला के विरूद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपित महिला ने फर्जी आधार और पैन कार्ड तैयार किए थे। जिनमें उसका गलत पता लिखा था। साथ ही पिता की बजाए आधार कार्ड में ससुर का नाम दर्ज करवा रखा था।

    महिला के खिलाफ केस दर्ज

    इतना ही नहीं उसके असली नाम की पुष्टि भी नहीं हो सकी है। उन्हीं जाली दस्तावेजों के आधार पर वह पासपोर्ट बनवाना चाहती थी। जांच के दौरान गृह मंत्रालय ने भोपाल पुलिस को महिला के दस्तावेजों के संदिग्ध होने की सूचना दी। पुलिस ने गहराई से जांच की तो आरोपों की पुष्टि हुई और महिला के विरूद्ध केस दर्ज किया गया है।

    नर्मदापुरम में हुई है शादी

    कोलार पुलिस के अनुसार आरोपित आशा जाटव मूलत: पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। उसने नर्मदापुरम के रहने वाले युवक मल्लू सिंह जाटव से शादी की थी। दोनों कोलार के सर्वधर्म नगर में रहते थे। मल्लू यहां प्राइवेट काम करता है। करीब एक महीने पहले आशा जाटव ने कोलार थाने में पासपोर्ट सत्यापन के लिए आवदेन दिया था। इसी दौरान पुलिस को महिला के संदिग्ध होने की जानकारी गृह मंत्रालय से मिली।

    भारतीय होने को लेकर भी पूछताछ

    पुलिस ने महिला के बताए अनुसार उसके पैतृक गांव की जांच की और उसके सरपंच से बात की तो उसके पते की पुष्टि नहीं हुई। साथ ही जिस स्कूल का नाम बताया था, वहां के प्राचार्य ने भी उसकी पुष्टि नहीं की। पुलिस ने पूरी पड़ताल में पाया कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी हैं। पुलिस उसके स्वजनों से बातचीत कर उसके भारतीय होने को लेकर भी पूछताछ करेगी। कोलार थाना प्रभारी संजय सोने का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच की गई थी। पुलिस सभी पहलूओं पर जांच कर रही है।

