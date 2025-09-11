Bhopal में नाश्ते के बहाने ले गई बुआ, फिर सात साल की बच्ची के साथ कर दिया कांड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने वाली उसकी बुआ और एक अन्य रिश्तेदार पर अपहरण का केस दर्ज किया है। आरोपी बुआ करीब तीन महीने पहले नाश्ता करवाने के बहाने से सात वर्षीय बच्ची को घर से लेकर गई थी।

नाबालिग की बरामदगी के लिए टीम रवाना लंबे समय तक वह वापस लेकर नहीं आई और फोन पर बात करना बंद कर दिया तब बच्ची की मां ने ऐशबाग थाने में शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी और नाबालिग की बरामदगी के लिए टीम रवाना कर दी गई है।