मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal में नाश्ते के बहाने ले गई बुआ, फिर सात साल की बच्ची के साथ कर दिया कांड

    ऐशबाग पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने वाली उसकी बुआ और एक अन्य रिश्तेदार पर अपहरण का केस दर्ज किया है। आरोपी बुआ करीब तीन महीने पहले नाश्ता करवाने के बहाने से सात वर्षीय बच्ची को घर से लेकर गई थी।

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 12:09:06 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 12:09:06 AM (IST)
    Bhopal में नाश्ते के बहाने ले गई बुआ, फिर सात साल की बच्ची के साथ कर दिया कांड
    Bhopal में नाश्ते के बहाने ले गई बुआ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने वाली उसकी बुआ और एक अन्य रिश्तेदार पर अपहरण का केस दर्ज किया है। आरोपी बुआ करीब तीन महीने पहले नाश्ता करवाने के बहाने से सात वर्षीय बच्ची को घर से लेकर गई थी।

    नाबालिग की बरामदगी के लिए टीम रवाना

    लंबे समय तक वह वापस लेकर नहीं आई और फोन पर बात करना बंद कर दिया तब बच्ची की मां ने ऐशबाग थाने में शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी और नाबालिग की बरामदगी के लिए टीम रवाना कर दी गई है।

    आरोपितों ने फोन भी बंद कर लिया

    पुलिस के अनुसार शबनम नामक महिला सुभाष ब्रिज के पास रहकर मजदूरी करती है। जून महीने में उसकी ननद रेशमा और रिश्तेदार फारूक मिलने आए थे। वे दो जून को बच्ची को नाश्ता करवाने के लिए घर से ले गए थे। इसके बाद लंबे समय तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं बाद में आरोपितों ने फोन भी बंद कर लिया। रेशमा और फारूक रतलाम जिले के आलोट के रहने वाले हैं। पुलिस बरामदगी के लिए वहीं रवाना हो रही है।

    इसे भी पढ़ें... एक्टर Ajaz Khan को क्राइम ब्रांच देगी नोटिस, Instagram Id ब्लॉक करने के लिए Meta को भेजा मेल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.