Bhopal में नाश्ते के बहाने ले गई बुआ, फिर सात साल की बच्ची के साथ कर दिया कांड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने वाली उसकी बुआ और एक अन्य रिश्तेदार पर अपहरण का केस दर्ज किया है। आरोपी बुआ करीब तीन महीने पहले नाश्ता करवाने के बहाने से सात वर्षीय बच्ची को घर से लेकर गई थी।
लंबे समय तक वह वापस लेकर नहीं आई और फोन पर बात करना बंद कर दिया तब बच्ची की मां ने ऐशबाग थाने में शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी और नाबालिग की बरामदगी के लिए टीम रवाना कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार शबनम नामक महिला सुभाष ब्रिज के पास रहकर मजदूरी करती है। जून महीने में उसकी ननद रेशमा और रिश्तेदार फारूक मिलने आए थे। वे दो जून को बच्ची को नाश्ता करवाने के लिए घर से ले गए थे। इसके बाद लंबे समय तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं बाद में आरोपितों ने फोन भी बंद कर लिया। रेशमा और फारूक रतलाम जिले के आलोट के रहने वाले हैं। पुलिस बरामदगी के लिए वहीं रवाना हो रही है।
इसे भी पढ़ें... एक्टर Ajaz Khan को क्राइम ब्रांच देगी नोटिस, Instagram Id ब्लॉक करने के लिए Meta को भेजा मेल