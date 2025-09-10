एक्टर Ajaz Khan को क्राइम ब्रांच देगी नोटिस, Instagram Id ब्लॉक करने के लिए Meta को भेजा मेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गैंगस्टर सलमान लाला की आड़ में भड़काऊ वीडियो अपलोड करने के आरोपी एक्टर एजाज खान पर क्राइम ब्रांच शिकंजा कस रही है। पुलिस पूछताछ के लिए नोटिस देकर तलब करेगी। पुलिस ने एजाज की इंस्टाग्राम आइडी ब्लॉक करने के लिए मेटा को ई-मेल भेजा है। एजाज के इंस्टाग्राम पर 56 लाख से ज्यादा फालोअर्स है।
एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक एजाज खान ने गैंगस्टर शाहवाज खान उर्फ सलमान लाला की मौत के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड कर कहा था कि सलमान लाला का गैंगस्टर होना गुनाह नहीं था। उसका गुनाह यह था कि वो मुसलमान था। इसलिए उसे मार दिया गया।
वीडियो वायरल होने के बाद एक मुस्लिम युवक आगे आया और एजाज पर दो समुदायों में घृणा और वैमनस्यता की भावना पैदा करने का आरोप लगाया।पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एडीसीपी के अनुसार एजाज को पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। पुलिस उसको नोटिस भेजेगी। उधर पुलिस ने एजाज की आइडी ब्लॉक करने के लिए मेटो को ई-मेल भेजा है।
उधर, सलमान लाला के भाई शादाब उर्फ सिद्धू की कोर्ट से जमानत निरस्त हो गई। क्राइम ब्रांच ने शादाब को सीहोर से कुलदीप, सौरभ और अरुण के साथ पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं, जेल में बंद सलमान के भाई रिजवान की जेल बदल दी गई है। जेल प्रशासन ने उसको नरसिंगपुर जेल भेजा है।
