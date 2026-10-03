Bhopal Crime News: शाहपुरा में चाय की दुकान पर कुर्सी को लेकर विवाद, आटो वाले ने रैपिडो ड्राइवर को चाकू मारकर किया जख्मी
पुलिस के अनुसार विवाद के दौरान मारपीट के बाद नसीम खान ने चाकू से हमला किया, जिससे रामराज के सिर और दाहिनी हथेली में चोट आई।
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 06:03:56 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 06:03:56 PM (IST)
प्रतीकात्मक
HighLights
- शाहपुरा क्षेत्र में चाय-नाश्ते की दुकान पर कुर्सी को लेकर विवाद
- रैपिडो चालक रामराज सिंह और ऑटो चालक नसीम खान की झड़प
- नसीम खान ने चाकू से हमला किया,रामराज के सिर और दाहिनी हथेली में चोट आई
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहपुरा क्षेत्र में चाय-नाश्ते की दुकान पर कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। जिसमें आटो चालक ने एक युवक से मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर और दाहिने हाथ की हथेली में चोट आई है।
घटना गुरुवार रात की है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है।
कुर्सी को लेकर विवाद
पुलिस के अनुसार शाहपुरा सी सेक्टर निवासी रामराज सिंह (38) रैपिडो चालक हैं। 1 अक्टूबर की रात करीब 10:45 बजे वह एक निजी अस्पताल के सामने सावेरिया चाय-नाश्ते की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान आटो चालक नसीम खान से कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया।
गाली देने के बाद मारपीट
आरोप है कि नसीम ने गाली-गलौच शुरू कर दी। रामराज ने विरोध किया तो नसीम ने मारपीट के बाद चाकू निकालकर उनके सिर और हथेली पर वार कर दिया।
लोगों ने बीच-बचाव किया तो आरोपित वहां से भाग निकला। शाहपुरा पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।