Bhopal Crime News: शाहपुरा में चाय की दुकान पर कुर्सी को लेकर विवाद, आटो वाले ने रैपिडो ड्राइवर को चाकू मारकर किया जख्मी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहपुरा क्षेत्र में चाय-नाश्ते की दुकान पर कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। जिसमें आटो चालक ने एक युवक से मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर और दाहिने हाथ की हथेली में चोट आई है।

घटना गुरुवार रात की है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है।

कुर्सी को लेकर विवाद