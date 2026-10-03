गांधी जयंती पर 'ड्राई-डे' के आदेश हवा: भोपाल में पान दुकान और ढाबों में बिक रही थी शराब; आबकारी की ताबड़तोड़ दबिश

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। शहर में महात्मा गांधी जयंती दो अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया था।इस दौरान शराब की बिक्री और परिवहन रोकने के लिए आबकारी विभाग ने सघन अभियान चलाया। अलग-अलग टीमों ने कमला पार्क, ईदगाह हिल्स, शाहजहांनाबाद, गोविंदपुरा, अयोध्या बायपास, भौंरी रोड, बैरागढ़ और बावड़ियाकलां समेत कई इलाकों में दबिश दी।

कार्रवाई के दौरान दोपहिया वाहनों से अवैध शराब ले जाते लोगों को पकड़ा गया, जबकि पान दुकान और होटल-रेस्टोरेंट में भी शराब मिलने पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

देशी-विदेशी शराब जब्त

जानकारी के अनुसार कमला पार्क के पास एक दोपहिया वाहन से 40 पाव देशी शराब बरामद की गई। वहीं एक अन्य कार्रवाई में 10 पाव देशी, 10 पाव विदेशी शराब और छह बीयर जब्त की गईं।

ईदगाह हिल्स के बाजपेयी नगर मल्टी के पास से 20 पाव देशी शराब मिली। शाहजहांनाबाद गेट के पास डानी मकवाना की पान दुकान से 59 पाव देशी शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है।