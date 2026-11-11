एमपी में ट्रेनों की रफ्तार को पंख... बीना-भोपाल के बीच ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, 64 किमी में शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बीना-भोपाल रेलखंड पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले समय में ट्रेन परिचालन पहले से अधिक सुगम हो सकेगा। रेलवे इस रेलखंड पर ऐसी आधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था तैयार कर रहा है, जिससे एक ट्रेन के आगे बढ़ने के बाद दूसरी ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग (ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग) प्रणाली के जरिए ट्रेनों की स्थिति के अनुसार सिग्नल अपने आप नियंत्रित होंगे। इससे एक ही रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने बीना से गुलाबगंज के बीच 64 किलोमीटर रेलखंड पर यह व्यवस्था शुरू कर दी है।