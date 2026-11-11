MP के 55 जिलों में मैदानी पोस्टिंग से प्रमोटी महिला IPS गायब, रिटायरमेंट के बाद खाली पड़ी है फील्ड

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के 55 जिलों में पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त रेंज डीआईजी और आईजी के पदों पर एक भी प्रमोटी महिला आईपीएस अधिकारी की पदस्थापना नहीं है। हालांकि, सीधी भर्ती की तीन महिला अधिकारी जिलों में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रही हैं, फील्ड में ऊपर के पदों पर भी हैं। उधर, कलेक्टर पदों को देखें तो 12 जिलों में महिला अधिकारियों को वर्तमान में जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें छह प्रमोटी आइएएस हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद फील्ड में नहीं बचीं प्रमोटी महिला अधिकारी सागर रेंज की आइजी रहीं हिमानी खन्ना और शहडोल रेंज की डीआइजी सविता सोहाने की इसी वर्ष क्रमश: मार्च और अप्रैल में सेवानिवृत्ति के बाद मैदानी पदस्थापना में कोई प्रमोटी आइपीएस अधिकारी अब नहीं हैं। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी का कहना है कि कई वर्षों बाद संभवत: ऐसा देखने को मिल रहा है जब मैदानी पदस्थापना में कोई प्रमोटी महिला अधिकारी नहीं है।