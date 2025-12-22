नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भेल क्षेत्र के अयोध्या बायपास रोड को सिक्सलेन करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके तहत सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे पेड़ों की कटाई निगम की उद्यानिकी शाखा द्वारा की जा रही है । पहले ही दिन 60 से अधिक पेड़ों को काटा गया। पेड़ों की कटाई के कारण एक लेन से यातायात बंद कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में जाम के हालात बन गए और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच पेड़ों की कटाई को लेकर शहर के पर्यावरण प्रेमियों का विरोध भी तेज होने लगा है।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध का किया एलान पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने 25 दिसंबर को दोपहर दो बजे काकड़ा फार्म हाउस, अयोध्या बायपास के सामने एकत्र होने की अपील की है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे पेड़ों से लिपटकर कटाई को रोकने का प्रयास करेंगे और विकास के नाम पर हरियाली खत्म किए जाने का विरोध दर्ज कराएंगे। निगम के अधिकारियों की निगरानी में पेड़ों की कटाई का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम उपायुक्त हीरेन्द्र सिंह कुशवाह ने बताया कि अयोध्या बायपास रोड पर पेड़ों की कटाई की अनुमति मिलने के बाद ही काम शुरू किया गया है और अब तक 60 से 70 पेड़ काटे जा चुके हैं।