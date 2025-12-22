मेरी खबरें
    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 10:12:21 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 10:35:37 PM (IST)
    भोपाल में अयोध्या बायपास को सिक्‍सलेन करने के लिए चलने लगी कुल्हाड़ी, कटे 60 से अधिक पेड़, पर्यावरण प्रेमियों ने किया 'चिपको आंदोलन' का एलान
    अयोध्या बायपास के लिए चलने लगी कुल्हाड़ी।

    HighLights

    1. अयोध्या बायपास सिक्सलेन परियोजना शुरू
    2. पेड़ों की कटाई के विरोध में उतरे पर्यावरण प्रेमी
    3. 25 दिसंबर को आंदोलन शुरू करने की चेतावनी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भेल क्षेत्र के अयोध्या बायपास रोड को सिक्सलेन करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके तहत सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे पेड़ों की कटाई निगम की उद्यानिकी शाखा द्वारा की जा रही है । पहले ही दिन 60 से अधिक पेड़ों को काटा गया। पेड़ों की कटाई के कारण एक लेन से यातायात बंद कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में जाम के हालात बन गए और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच पेड़ों की कटाई को लेकर शहर के पर्यावरण प्रेमियों का विरोध भी तेज होने लगा है।

    पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध का किया एलान

    पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने 25 दिसंबर को दोपहर दो बजे काकड़ा फार्म हाउस, अयोध्या बायपास के सामने एकत्र होने की अपील की है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे पेड़ों से लिपटकर कटाई को रोकने का प्रयास करेंगे और विकास के नाम पर हरियाली खत्म किए जाने का विरोध दर्ज कराएंगे। निगम के अधिकारियों की निगरानी में पेड़ों की कटाई का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम उपायुक्त हीरेन्द्र सिंह कुशवाह ने बताया कि अयोध्या बायपास रोड पर पेड़ों की कटाई की अनुमति मिलने के बाद ही काम शुरू किया गया है और अब तक 60 से 70 पेड़ काटे जा चुके हैं।


    बायपास पर लगे हैं करीब पांच हजार वृक्ष

    परियोजना के अंतर्गत अयोध्या बायपास पर करीब पांच हजार वृक्ष, जो टिम्बर श्रेणी में आते हैं, काटे जाने हैं। इस पर एनएचएआइ का तर्क है कि प्रतिपूरक वनीकरण के तहत 81 हजार पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या बायपास चौड़ीकरण परियोजना के साथ-साथ सड़क के दोनों ओर 10 हजार पौधों का रोपण भी किया जाएगा।

    2050 तक के यातायात दबाव कम करने की प्लानिंग

    अयोध्या बायपास की वर्तमान यातायात क्षमता लगभग 40 हजार वाहन प्रतिदिन की है, जबकि अभी ही करीब 45 हजार वाहन रोजाना इस मार्ग से गुजर रहे हैं। इसे देखते हुए पूरे बायपास को छह लेन में विकसित किया जा रहा है, ताकि वर्ष 2050 तक के यातायात दबाव को सुचारु रूप से संभाला जा सके।

