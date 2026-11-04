भोपाल-बीना-इटारसी के रेल यात्रियों को तोहफा... 60 स्पेशल ट्रेनें तैयार, अयोध्या के लिए भी सीधी ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी से अब अयोध्या की राह आसान होने वाली है। लंबे समय से सीधी ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को रेलवे जल्द नई सौगात दे सकता है। बुधवार को पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दीपक कुमार सिंह ने सांसदों के साथ बैठक में अयोध्या के लिए ट्रेन चलाने की बात कही।

बैठक में सिर्फ नई ट्रेनें ही नहीं, बल्कि रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन, ट्रेनों के ठहराव, स्टेशनों के विकास और यात्री सुविधाओं से जुड़े कई बड़े मुद्दे भी उठे। रामगंज मंडी रेल लाइन अगले साल मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। बैठक के लिए 13 सांसदों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन केवल आठ ही पहुंचे।

तीन से चार साल में पूरा होगा बीना-भोपाल-इटारसी ट्रैक भोपाल-बीना-इटारसी चौथी रेल लाइन को मंजूरी मिल चुकी है और इसका टेंडर भी जारी हो गया है। इसे तीन से चार साल में पूरा करने का लक्ष्य है। बीना-भोपाल के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है। वहीं, रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन मार्च 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है। अयोध्या के लिए डेली ट्रेन, ट्रेनों के ठहराव और बीना में अस्पताल का प्रस्ताव सांसद ने भोपाल से अयोध्या के लिए प्रतिदिन सीधी ट्रेन चलाने और महामना एक्सप्रेस का रानी कमलापति स्टेशन तक विस्तार करने की मांग की। उन्होंने मंडी बामोरा में प्रयागराज, इटारसी व पातालकोट एक्सप्रेस के ठहराव की मांग रखी। मंडी बामोरा को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने, बीना स्टेशन के पास पीपीपी मॉडल पर बड़ा अस्पताल बनाने और विंध्याचल एक्सप्रेस का समय शाम 6:20 के बजाय 7:50 बजे करने का सुझाव दिया।