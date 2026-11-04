धार में अवैध बिजली कनेक्शन पकड़ने पहुंची टीम को घेरा, कर्मचारी से मारपीट, पत्थर लेकर दौड़े, तीन पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। खेतों में अवैध बिजली कनेक्शन से ट्यूबवेल चलाने की जांच करने पहुंची बिजली विभाग की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। टीम ने एक खेत में अवैध कनेक्शन पकड़ा तो संबंधित व्यक्ति ने दूसरे लोगों के खेतों में भी जांच करने की बात कहकर विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद जब टीम दूसरे खेत में जांच करने पहुंची तो तीन लोग वहां आ गए।
आरोप है कि उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर एक ने कर्मचारी के साथ हाथापाई की, दूसरे ने धक्का-मुक्की की, जबकि तीसरा पत्थर लेकर मारने दौड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। बिजली विभाग के कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
फरियादी सुभाष कुशवाह के अनुसार, वे अपनी टीम के बंटी परमार, विक्रम अहोरिया और अरविंद चौहान के साथ ग्राम धरावरा में अवैध विद्युत कनेक्शनों की जांच करने पहुंचे थे। यहां राजेश अग्रवाल के नाम के ट्रांसफार्मर से करीब 400 से 500 फीट लंबी काले रंग की तीन फेज सर्विस केबल डालकर खेत में बिजली पहुंचाई जा रही थी।
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जांच में कुंदनसिंह राजपूत निवासी बागड़िया के खेत में 10-10 एचपी की दो ट्यूबवेल मोटर अवैध कनेक्शन से चलती मिलीं। दूसरे खेत में जांच के दौरान बढ़ा विवाद टीम जब आगे विकास ठाकुर निवासी धरावरा के खेत में जांच करने पहुंची तो वहां भी 5 एचपी की ट्यूबवेल मोटर अवैध रूप से चलती मिली। इसी दौरान विकास ठाकुर, कुंदनसिंह राजपूत और धर्मेंद्रसिंह राजपूत वहां पहुंच गए। आरोप है कि तीनों ने टीम के साथ अभद्रता करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी।
सुभाष कुशवाह और उनकी टीम ने विरोध किया तो कुंदनसिंह ने उनके साथ हाथापाई कर दी। इससे उनके चेहरे, गर्दन, बाएं हाथ की अंगुलियों और बाएं पैर के घुटने में चोट आई। पत्थर लेकर मारने दौड़ा, शासकीय काम भी रुकवाया शिकायत के अनुसार, विवाद के दौरान विकास ठाकुर ने भी कर्मचारी के साथ धक्का-मुक्की की और उसे धक्का दे दिया। वहीं धर्मेंद्रसिंह पत्थर लेकर मारने के लिए दौड़ा।
मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद स्थिति संभली। आरोप है कि तीनों जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दे गए। बिजली कर्मचारी ने घटना को शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और मारपीट का मामला बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।