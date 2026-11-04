धार में अवैध बिजली कनेक्शन पकड़ने पहुंची टीम को घेरा, कर्मचारी से मारपीट, पत्थर लेकर दौड़े, तीन पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। खेतों में अवैध बिजली कनेक्शन से ट्यूबवेल चलाने की जांच करने पहुंची बिजली विभाग की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। टीम ने एक खेत में अवैध कनेक्शन पकड़ा तो संबंधित व्यक्ति ने दूसरे लोगों के खेतों में भी जांच करने की बात कहकर विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद जब टीम दूसरे खेत में जांच करने पहुंची तो तीन लोग वहां आ गए।

विरोध पर कर्मचारी संग हाथापाई आरोप है कि उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर एक ने कर्मचारी के साथ हाथापाई की, दूसरे ने धक्का-मुक्की की, जबकि तीसरा पत्थर लेकर मारने दौड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। बिजली विभाग के कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।