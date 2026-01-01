मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए खुशखबरी... MP में सरकारी डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका, MPPSC ने भर्ती प्रक्रिया तेज की

    मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयोग ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने के ल ...और पढ़ें

    By mukesh vishwakarmaEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 07:00:48 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 07:00:48 PM (IST)
    आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए खुशखबरी... MP में सरकारी डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका, MPPSC ने भर्ती प्रक्रिया तेज की
    आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए खुशखबरी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयोग ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को गति देने का निर्णय लिया है। आयोग की इस पहल से प्रदेश के हजारों आयुर्वेद स्नातक (बीएएमएस) युवाओं के लिए सरकारी सेवा में आने और अपना करियर बनाने का रास्ता साफ हो गया है।

    उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही अवसर दिया जाएगा

    आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। भर्ती में केवल आयुर्वेद स्नातक (बीएएमएस) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही अवसर दिया जाएगा। उम्मीदवारों की योग्यता परखने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थित ढंग से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं। इस कदम का उद्देश्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में योग्य चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है।


    'भर्ती का निर्णय अत्यंत सराहनीय'

    लंबे इंतजार के बाद जगी उम्मीद नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन (नीमा) छात्र संघ के अध्यक्ष डा. हरेंद्र सिंह भदौरिया ने आयोग के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। यह आयुर्वेद चिकित्सकों के लंबे समय से चले आ रहे इंतजार को समाप्त करने वाला कदम है। यह निर्णय आयुष चिकित्सा प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

    यह भी पढ़ें- कोहरे का कहर... भोपाल मंडल की ट्रेनें 5 घंटे तक लेट, यात्रियों की जरूरी मीटिंग और परीक्षाएं प्रभावित

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.