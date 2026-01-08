भोपाल में छात्रा की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कॉलेज जाने की बात कह घर से निकली थी, दोस्त ने पहुंचाया हॉस्पिटल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: चूनाभट्टी क्षेत्र स्थित पारिका सोसायटी के एक होमस्टे में सीढ़ियों की रेलिंग से गिरकर बीए फाइनल ईयर की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के चेहरे और सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। स्वजनों ने छात्रा के दोस्त पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मृतका 23 वर्षीय प्रिया मेहरा पुत्री कैलाश मेहरा, ईश्वर नगर, शाहपुरा की निवासी थी। वह नूतन कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। बुधवार सुबह करीब 10 बजे प्रिया घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी। उसके पिता कैलाश मेहरा के मुताबिक, सुबह करीब 10.30 बजे प्रिया ने फोन कर बताया था कि वह कॉलेज पहुंच गई है।

दोपहर करीब 2.30 बजे चूनाभट्टी थाने से परिवार को सूचना मिली कि प्रिया गंभीर हालत में जेपी अस्पताल में भर्ती है। जब स्वजन अस्पताल पहुंचे तो वहां प्रिया का शव रखा हुआ था।

सब इंस्पेक्टर विनोद पंथी ने बताया कि प्रिया कॉलेज जाने की बजाय अपने दोस्त तुषार के साथ चूनाभट्टी स्थित भूमि होमस्टे पहुंच गई थी। दोनों वहां कुछ समय तक साथ रहे। इसी दौरान उनके बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद करीब एक बजे प्रिया पहली और दूसरी मंजिल के बीच स्थित सीढ़ियों की रेलिंग से नीचे गिर गई। बताया गया कि गिरने की ऊंचाई करीब 15 फीट थी।

गंभीर रूप से घायल प्रिया को तुषार जेपी अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों की ओर से मृत घोषित किए जाने के बाद वह अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ तलाश शुरू कर दी है।

मृतका के पिता कैलाश मेहरा ने बताया कि तुषार करीब पांच वर्ष पहले ईश्वर नगर में उनके घर के पास किराये से रहता था, तभी दोनों की दोस्ती हुई थी। उन्होंने पहले भी तुषार को बेटी से दूर रहने के लिए समझाया था, लेकिन वह लगातार उसका पीछा करता और परेशान करता था। पिता का आरोप है कि तुषार ने प्रिया के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हुई।