भोपाल में होम स्टे में बीए छात्रा से पहले दोस्त ने मारपीट की, फिर बाउंड्री से धक्का देकर की थी हत्या

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। चूनाभट्टी स्थित पारिका सोसायटी के ''भूमि होमस्टे'' में बुधवार को हुई बीए छात्रा प्रिया मेहरा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मृतका के बचपन के दोस्त तुषार कपिल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी और नूतन कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रही थी। बुधवार सुबह करीब 10 बजे प्रिया घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन कॉलेज की बजाय वह पारिका सोसायटी स्थित भूमि होम स्टे पहुंच गई। वहां उसका बचपन का दोस्त तुषार कपिल बतौर केयर टेकर काम करता है।

वारदात के बाद से ही आरोपित फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें खंडवा सहित अन्य शहरों में दबिश दे रही हैं। पुलिस के अनुसार 22 वर्षीय प्रिया मेहरा शाहपुरा क्षेत्र के ईश्वर नगर में रहती थी।

दोनों दूसरी मंजिल पर करीब दो घंटे तक रहे, जहां उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इससे गुस्साए तुषार ने प्रिया से मारपीट करते हुए चेहरे और आखों पर मुक्के से हमला किया।

इसके बाद सीढ़ियों की तीन फीट ऊंची दीवार से धक्का दे दिया। इससे प्रिया फर्श पर सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो गई। घबराकर तुषार घायल को आटो में जेपी अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डाॅक्टरों ने जैसे ही उसे मृत घोषित किया तो तुषार वहां से भाग निकला। फिर अस्पताल से पुलिस को और फिर स्वजनों को सूचना मिली।

बचपन के दोस्त थे प्रिया और तुषार

एसआइ विनोद पंथी ने बताया कि ईश्वर नगर में उनके घर के पड़ोस में तुषार का परिवार रहता था। करीब आठ साल पहले तक वे वहीं रहते थे। इस दौरान बचपन में दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। समय के साथ ये दोस्ती और प्रगाढ़ हुई और जब तरूण का परिवार के साथ ईश्वर नगर से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गया, तब भी उनका संपर्क बना रहा। अब तक जांच में पता चला है कि बुधवार को प्रिया स्वयं तुषार से मिलने होमस्टे गई थी। वहीं मृतक युवती के पिता कैलाश का कहना है कि आरोपित उसे परेशान करता था और मिलने का दबाव बनाता था। उनका आरोप है कि घटना के दिन भी आरोपित उसे जबरन साथ लेकर गया था।