बैंक मैनेजर पति ने PHD स्कॉलर पत्नी को किया प्रताड़ित, दहेज में मांगे 20 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गुजरात के एक बैंक मैनेजर के विरूद्ध भोपाल के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के तुरंत बाद उसका पति और सासुराल पक्ष के लोग दहेज में 20 लाख रुपये की मांग करने लगे और न देने पर उसे प्रताड़ित करते थे।

पिता रेलवे से रिटायर्ड ऑफिसर इस घटना के बाद महिला वापस अपने मायके लौटी और स्वजनों के साथ थाने में शिकायत की। एसआई मंजूलता अहिरवार के अनुसार पीड़िता मूलत: इटारसी की रहने वाली है। उसके पिता रेलवे से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। पीड़िता भी पीएचडी स्कॉलर है, उसकी पढ़ाई अभी भी जारी है।