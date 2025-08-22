भोपाल में बैंकिंग फर्जीवाड़ा! बीमा पॉलिसी ग्राहक के नाम पर खोला फर्जी खाता, 3 साल में 4 करोड़ का किया लेनदेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपीनगर स्थित ICICI बैंक शाखा में वित्तीय फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जहां एक बीमा पॉलिसी ग्राहक के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलकर करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया ग्राहक को इस बात की जानकारी तब लगी जब उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला। इसके बाद उसने भोपाल पुलिस आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस ने बैंक अधिकारियों से इस संबंध में पूछताछ की तो मालूम हुआ कि बैंक के तत्कालीन मैनेजर का ट्रांसफर हो चुका है, जबकि खाता खोलने वाला कर्मचारी नौकरी छोड़कर भाग गया है। एमपीनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।