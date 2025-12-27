बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी में अब नहीं चलेगी 'मनमर्जी', 1 जनवरी से ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद ही मिलेगा वेतन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय (बीयू) में एक जनवरी 2026 से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और प्राध्यापकों के लिए सार्थक एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में नवनियुक्त कुलसचिव प्रोफेसर समर बहादुर सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन प्रदान किया जाएगा।

आदेश के तहत विश्वविद्यालय के सभी विभागों को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी 30 दिसंबर तक विवि प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसे 31 दिसंबर को ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद 31 दिसंबर से ही कर्मचारियों की जानकारी ऑनबोर्ड पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगेगी, जिससे कार्यरत स्टाफ की उपस्थिति दर्ज होगी।

इससे वेतन भुगतान में आएगी पारदर्शिता

इसके लागू होने से वेतन भुगतान में पारदर्शिता आएगी और लंबे समय से चली आ रही लापरवाही पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक जुलाई से सार्थक एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद कई उच्च शिक्षण संस्थान इस आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं।

कई शिकायतें सामने आ रही थीं

कई विभागों में कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन जानकारी तक संकलित नहीं थी। अब डिजिटल और स्थान आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू होने से कार्यस्थल से गायब रहना संभव नहीं होगा। यही वजह है कि इस व्यवस्था को अब तक लागू होने से रोका जाता रहा। यह व्यवस्था मध्यप्रदेश शासन की नीति के तहत लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य शासकीय संस्थानों में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।