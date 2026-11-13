भोपाल में प्रापर्टी खरीदने का बड़ा मौका; मिसरोद और एयरोसिटी में प्लाट बेचेगा बीडीए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने और शहर की आवासीय व व्यावसायिक योजनाओं को रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। , बीडीए बोर्ड की बैठक में सीईओ श्यामबीर सिंह ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कर्मचारियों को दो प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने सहित करीब 20 प्रस्ताव बोर्ड बैठक में संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा के सामने रखे, जिन पर चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी।

78 प्लाटों की होगी बिक्री उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग करने और राजस्व बढ़ाने के लिए बोर्ड ने मिसरोद चरण-2 (सरदार वल्लभभाई पटेल योजना) के 73 रिक्त भूखंडों और एयरोसिटी चरण-1 के पांच भूखंडों व एक पीएसपी प्लाट के मूल्यांकन और बिक्री को मंजूरी दी है।