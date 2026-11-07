₹6500 के लिए ली जान... कूलर की किश्त न चुकाने पर पीटा, थाने में हार्ट अटैक से मौत, आरोपी भेजे गए जेल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कूलर की किश्त नहीं चुकाने पर हुई मारपीट के बाद तलैया थाने में हार्ट अटैक से युवक की मौत के मामले में छह दिन बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। तलैया पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों चचेरे भाइयों के खिलाफ मारपीट के साथ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया है।

दिल की बीमारी की जानकारी के बावजूद की मारपीट आरोप है कि दोनों ने युवक के साथ उस समय मारपीट की थी, जब वह खरीदे गए कूलर की किश्त नहीं चुका पाया था। इसी की शिकायत करने वह थाने पहुंचा था, जहां अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपितों को युवक की दिल संबंधी बीमारी की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे हार्ट अटैक आया। तलैया पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।