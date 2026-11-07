भोपाल में शादीशुदा महिला से दुष्कर्म, पति और भाई के दोस्त ने शादी का झांसा देकर की दरिंदगी, आरोपी फरार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला थाना क्षेत्र में रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने अपने पति और भाई के दोस्त पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपित ने महिला को भरोसा दिलाया था कि वह उसे और उसके बच्चों को अपने साथ रखेगा। बाद में शादी करने से मुकर गया तो पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पति करता था मारपीट, घर आता-जाता था भाई का दोस्त पुलिस के अनुसार महिला का पति छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट करता था। इसी दौरान उसके पति और भाई का दोस्त, जो छोला क्षेत्र में ही रहता है, अक्सर उनके घर आता-जाता था। इस दौरान उसकी महिला से नजदीकी बढ़ गई।