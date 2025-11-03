Bhopal: बच्चा न होने पर पति की मारपीट, तीन तलाक देकर छोड़ा; पत्नी ने कराया केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। महिला थाना पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। लटेरी निवासी महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति बच्चे न होने के कारण उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करता आ रहा है। पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके पति ने मायके वालों के सामने तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया।

पुलिस कार्रवाई महिला थाने की एसआई मोनिका कुशवाह ने बताया कि भोपाल निवासी 53 वर्षीय महिला की शादी वर्ष 2007 में लटेरी, जिला विदिशा निवासी कययुम खान से हुई थी। विवाह के बाद से ही आरोपित पति लगातार उसके साथ दुर्व्यवहार करता रहा। महिला ने लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब मारपीट और प्रताड़ना बढ़ गई तो उसने अपने मायके वालों को लटेरी बुलाया। वहां विवाद के दौरान पति ने सार्वजनिक रूप से उसे तीन बार तलाक बोल दिया और साथ रखने से इनकार कर दिया।