भोपाल में गोमांस की तस्करी जारी, बाहर से कार में मंगाए जा रहे हैं मांस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोजपुर से गोमांस लेकर आए तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित नंदकिशोर कुशवाहा से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपित ने बताया कि वह भोपाल में रहने वाले रेहान नामक मांस व्यापारी के कहने पर भोजपुर से कार में गोमांस लेकर आया था और उसको ही गोमांस देने की तैयारी में था।

भेजा जाएगा जेल हबीबगंज पुलिस रविवार को आरोपित को निरीक्षण के लिए भोजपुर लेकर पहुंची। नंदकिशोर दो दिन की पुलिस रिमांड पर था, जिसे सोमवार को जेल भेजा जाएगा। थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि पूछताछ में आरोपित ने गोमांस तस्करी से जुड़ी अहम जानकारी दी है। उसने बताया कि तस्करी में उपयोग किया गया वाहन भी रेहान नामक व्यक्ति ने मुहैया करवाया था और मांस उसी को देने वाला था। फिलहाल पुलिस रेहान की तलाश कर रही है।ॉ