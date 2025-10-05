सस्ती जमीन का झांसा देकर लखनऊ, हरिद्वार, मुंबई के ठगों ने हड़पे 46.45 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। लखनऊ, हरिद्वार व मुंबई के ठगों ने देवास के प्रापर्टी ब्रोकर को सस्ती जमीन के सौदे का झांसा देकर 46.45 लाख रुपये ठग लिए। घटना एक जून से चार अक्टूबर 2025 के बीच है, जिसमें फरियादी की शिकायत पर औद्योगिक थाना पुलिस देवास ने शनिवार देर रात पांच आरोपितों पर केस दर्ज किया। पांच से तीन आरोपित लखनऊ, हरिद्वार व मुंबई के हैं, जबकि दो के निवास स्थान के बारे में फरियादी को जानकारी नहीं है।

एक-दो साल में ही जमीन के भाव दोगुने करने का झांसा पुलिस के अनुसार, फरियादी तेजकरण परमार निवासी ग्राम बालोदा थाना बरोठा हालमुकाम अक्षतनगर, देवास प्रापर्टी खरीदने-बेचने का काम करता है। इस सिलसिले में उसकी जमीन के सौदों की बात मप्र के अलावा अन्य राज्यों के लोगों से भी होती रहती है। जून माह में कुछ लोगों के संपर्क में आने के बाद विभिन्न स्थानों पर सस्ती जमीन की उपलब्धता होने का झांसा परमार को दिया गया और कहा कि अगले एक-दो साल में ही जमीन के भाव दोगुने हो जाएंगे।