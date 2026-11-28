राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में भवनों के निर्माण और विकास के दौरान बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के तो मानक हैं लेकिन भवन के भीतर डिजिटल संचार या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे फाइबर केबल डक्ट, इन-बिल्डिंग साल्यूशंस आदि) के लिए कोई अनिवार्य नियम या रेटिंग प्रणाली नहीं है।

नेटवर्क की समस्या होगी दूर अब नई बनने वाली इमारतों और विकास परियोजनाओं में बेहतर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा (डिजिटल कनेक्टिविटी) सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। कई बार नई बहुमंजिला इमारतों के बनने के बाद नेटवर्क की समस्या आती है और बाद में केबल बिछाने के लिए तोड़फोड़ करनी पड़ती है।