बचकर रहना, साइबर ठगों की नजर है आपकी खरीदारी और सोशल मीडिया के दिखावे पर

शशिकांत तिवारी, नईदुनिया, भोपाल। दिखावा, महंगी और बड़ी खरीदारी को भले ही धनाढ्य वर्ग के लोग शौक के रूप में प्रस्तुत करे, लेकिन यह उन्हें भारी पड़ सकता है। दरअसल, साइबर अपराधी इसी आधार पर उनकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, यानी दिखावा करने वाले धनाढ्य ठगों के निशाने पर हैं।

मध्य प्रदेश में हाल ही में ग्वालियर में साइबर ठगों ने सीबीआइ एसपी बनकर एक सेवानिवृत उप पंजीयक को 48 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। इस बीच डराकर उनसे एक करोड़ 12 लाख रुपये चार अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए।

सोशल मीडिया पर शेयर की थी जानकारी ऐसे ही, सात दिन पहले बैतूल में एक सेवानिवृत अधिकारी से साढ़े 23 लाख रुपये ठग लिए। दोनों घटनाओं के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ रह है कि साइबर ठगों के पास यह जानकारी कहां से पहुंच रही है कि इस व्यक्ति के बैंक खाते में करोड़ों रुपये हैं। साइबर मुख्यालय के एसपी प्रणय नागवंशी ने बताया कि सोशल मीडिया व अन्य माध्यम में बड़े शौक, बड़ी खरीदारी दिखाते हैं तो साइबर ठग ऐसे लोगों की प्रोफाइल तैयार करते हैं। यह भी देखते हैं कि उनकी उम्र क्या है। बुजुर्ग लोग कई बार घर पर अकेले रहते हैं। जल्दी फोन भी उठा लेते हैं। तीसरा, धोखाधड़ी की घटनाओं के संबंध में उतना जागरूक भी नहीं होते, इस कारण फंस जाते हैं। ठग फोन नंबर पता कर बातचीत करते हैं और डिजिटल अरेस्ट का शिकार बना लेते हैं।