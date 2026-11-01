भारत गौरव पर्यटक ट्रेन: रीवा से 3 जनवरी को रवाना होगी, 12 दिन में कराएगी दक्षिण भारत के दर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (IRCTC) एक खास टूर पैकेज लेकर आया है। आगामी 3 जनवरी 2027 को रीवा से 'भारत गौरव पर्यटक ट्रेन' का संचालन किया जाएगा, जिसके जरिए यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे।

11 रात और 12 दिन का होगा सफर

यह पर्यटक यात्रा कुल 11 रात और 12 दिन की होगी। इस दौरान यात्रियों को देश के प्रसिद्ध दो ज्योतिर्लिंगों के साथ-साथ तिरुपति, श्री कालहस्ती, रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी के दर्शन करने का अवसर मिलेगा।

इन स्टेशनों से कर सकेंगे बोर्डिंग

यात्रियों की सुविधा के लिए यह ट्रेन मार्ग में कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। रीवा के अलावा यह ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, बैतूल और नागपुर रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी, जहां से यात्री इस ट्रेन में सवार हो सकेंगे।