ट्रेन का सफर होगा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक, भोपाल कोच कारखाने में खर्च होंगे ₹3.12 करोड़, लगेंगे नए उपकरण

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ट्रेनों के एलएचबी कोचों की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए भोपाल के कोच मरम्मत कारखाने में 3.12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दो साल में होने वाले इस काम के तहत एसी और नान-एसी डिब्बों में नए बैटरी चार्जर, एग्जास्ट ब्लोअर, बैटरी चार्जिंग साकेट और चार्जर की स्थिति बताने वाले इंडिकेशन बोर्ड लगाए जाएंगे।