'भावांतर योजना मंजूर नहीं, समर्थन मूल्य पर हो सोयाबीन की पूरी खरीदी': भारतीय किसान संघ ने MP सरकार के सामने रखी 7 बड़ी मांगें

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारतीय किसान संघ की मध्य प्रदेश इकाई ने सोयाबीन सहित अन्य उपज पर भावांतर देने के स्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की मांग सरकार से की है। साथ कम बारिश वाले जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने, कृषि कार्यों के लिए 12 घंटे निर्बाध बिजली देने, अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने, नहरों और तालाबों का जीर्णोद्धार कराने की मांग की।

संगठन ने स्पष्ट किया कि किसानों को भावांतर योजना के बजाय घोषित समर्थन मूल्य पर उपज का पूरा दाम मिलना चाहिए। नुकसान का प्रत्यक्ष सर्वे किया जाए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने भोपाल में पत्रकारवार्ता में कहा कि खरीफ सीजन में अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि से हुए फसल नुकसान का आकलन सेटेलाइट के बजाय खेतों में प्रत्यक्ष सर्वे के माध्यम से कराया जाए। प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा और बीमित किसानों को फसल बीमा का लाभ मिले।